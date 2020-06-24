2020-06-24T13:09:26+03:00
Экономика

"Опасения сошли на нет": Россияне начали активно возвращать валюту в банки

Впервые с начала года увеличился объём вкладов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Россияне начали возвращать валюту в банкиРоссияне начали возвращать валюту в банкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Впервые с начала 2020 года россияне начали возвращать валюту на свои вклады в банках. Объём средств на текущих депозитах вырос на 721,1 миллиона долларов, что составляет 0,8%.

По состоянию на 1 июня на валютных депозитах лежали 88,97 миллиарда долларов. Четыре предыдущих месяца россияне только снимали валюту со счетов, а вернули на них пока только 8,7% сообщает РБК.

Эксперты полагают, что возврату средств на депозитные счета способствует снижение тревожности граждан за экономическую ситуацию в стране и в мире.

При этом в мае,рублёвые вклады незначительно сократились: на 92,14 миллиарда рублей или на 0,4%, сообщается в отчёте Центробанка. Однако в июне объём средств вырос уже на 0,5%. Таким образом остатки на депозитах увеличились как в рублях, так и в валюте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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