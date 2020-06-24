2020-06-24T13:19:42+03:00
Звезды

Семейный психолог объяснила череду звездных разводов

За последнее время разрушилось сразу несколько знаменитых пар
Елена АКИМОВА
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Семейный психолог объяснила, почему звездные браки не самые долговечныеСемейный психолог объяснила, почему звездные браки не самые долговечныеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова стал еще одним витком в череде звездных расставаний. За последнее время распались союзы Полины Гагариной, Певицы Пелагеи, Ксении Собчак, Дарьи Мороз, только Оксане Самойловой в последний момент удалось спасти свое семейное счастье.

Семейный психолог и преподаватель Московского института психоанализа Наталья Панфилова объясняет, почему звездные браки недолговечны.

Эксперт начинает с того, что в любой семейной жизни есть череда кризисов. Независимо от того, кто члены этой семьи. Самыми трудными считаются первый год - «год притирок», третий - «выпячивание» минусов и «обесценивание» плюсов. Третий виток конфликта появляется в разное время: одни сталкиваются с ним на пятой годовщине брака, другие на седьмой или восьмой. В этот период кажется, что отношения изжили себя и накатывает усталость.

Именно третий кризисный период, по мнению психолога, разрушил браки Константина Богомолова и Дарьи Мороз, Кристины Асмус и Гарика Харламова.

- Известные люди — они тоже живые люди. У них наиболее ярко выражен кризис, когда хочется совершить апгрейд партнера,- говорит Памфилова Пятому каналу.

Психолог отмечает, что кризисы у звезд усугубляются крупными проектами. Знаменитость погружается с головой в съемочный процесс и не может уделять достаточно внимания семье. А когда все заканчивается и приходит время вернуться в спокойную жизнь, то оказывается, что родные люди стали ему чужими.

«Когда пригласили, например, участвовать в громком проекте, или этот проект закончился, и человек вернулся в семью и вдруг обнаружил, что семья ему практически не родная», — сказала психолог.

Пока о причинах развода пара умалчивает, известно, что решение расстаться было обоюдным. И хотя пара призвала не выдумывать версии, но без этого не обошлось. Существуют разные предположения: брак развалился из-за затянувшегося ремонта в доме, из-за съемок актрисы в фильме "Текст", из-за политических разногласий.

Последняя принадлежит политологу Станиславу Белковскому и она возмутила юмориста. Резидент Cоmedy Club шоумен Гарик Харламов назвал данное предположение «идиотским вбросом», пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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