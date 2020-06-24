Почему Шойгу перекрестился перед Парадом Победы 24 июня 2020
24 июня на Красной площади в Москве прошел парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По традиции торжественное мероприятие начали с вынесения Знамени Победы и государственного флага России на главную площадь страны. Сразу после этого к участникам парада выехал российский министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
Перед началом торжества, как могли заметить внимательные зрители, глава министерства обороны страны перекрестился под Спасской башней в Кремле перед началом торжества. Примечательно, что данные ритуал стал для Сергея Шойгу своеобразной традицией: он крестится в этом месте перед Парадом Победы уже третий год подряд. И в прошлом году даже удалось выяснить: зачем же он это делать?
Дело в том, что арка Спасской башни на Красной площади является частью храма, где несколько лет назад был найден каменный тайник с иконой Божией Матери. Кроме того, раньше было принято креститься, входя или выходя из Кремля через эту арку. Говорят, что три года назад один из кремлеведов рассказал Сергею Шойгу эту историю. И он принял ее близко к сердцу, решив следовать стародавнему ритуалу. Министр обороны, вероятно, до сих пор очень чтит эту традицию и неукоснительно ее соблюдает.
Шойгу перекрестился перед парадом Победы.
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ИСТОЧНИК KP.RU