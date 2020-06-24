2020-06-24T13:37:16+03:00
В мире

Вице-премьер назвал ключевое условие для возобновления восстановления регулярных рейсов за границу

Юрий Борисов рассказал, от чего зависит восстановление международного авиасообщения
Ася КУЗНЕЦОВА
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Международное сообщение в России будет восстановлено, как только позволит эпидемиологическая ситуацияМеждународное сообщение в России будет восстановлено, как только позволит эпидемиологическая ситуацияФото: Иван ВИСЛОВ
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Международное сообщение в России будет восстановлено, как только позволит эпидемиологическая ситуация, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

- Обстановка будет позволять - будем открывать, - ответил Борисов журналистам., не называя точных сроков.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Россия прекратила авиасообщение с 27 марта, оставив только грузовые и почтовые рейсы, внутреннее сообщение, а также рейсы, вывозящие иностранных граждан на родину и возвращающие россиян.

Правительство России в мае выделило 900 миллионов рублей на поддержку россиян, вынужденных остаться в иностранных государствах во время пандемии коронавируса.

Ранее о возобновлении международных полётов высказался представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Тема возобновления авиасообщения на повестке дня. Точных дат пока нет,- сказал пресс-секретарь президента.

Он также отметил, что решение будут принимать в правительстве на основании данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Специалисты оценят не только готовность России принять иностранцев, но и эпидситуацию в мире или отдельных странах, с которыми возможно возобновление авиасообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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