2020-06-24T13:43:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве растет популяционный иммунитет к коронавирусу, заявил Мурашко

Это говорит о снижении заболеваемости
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Москве растет популяционный иммунитет к коронавирусуВ Москве растет популяционный иммунитет к коронавирусуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Москве растет уровень популяционного иммунитета к коронавирусу, что позволяет снижать заболеваемость. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

- Но нужно помнить, что те, кто не переболел все-таки должны меры предосторожности соблюдать, - подчеркнул министр.

При этом, снижение заболеваемости наблюдается, в первую очередь, именно в Москве. Регионы отстают от столицы примерно на три недели.

- У нас четыре основных региона, которые еще остаются на высоком уровне заболеваемости, - добавил Мурашко.

Говоря о разработке вакцины, министр отметил, что клинические испытания идут в штатном режиме. Сроки появления российской вакцины объявят только после окончания испытаний.

Ранее сайт Kp.ru писал о том, какой будет новая вакцина от коронавируса. По словам разработчиков, она будет вводиться внутримышечно и действовать достаточно долго - до одного года. Испытания российской вакцины планируется завершить уже в августе.

23 июня в госпитале Бурденко вакцинировали вторую группу добровольцев в составе 20 человек. В ходе испытаний российской вакцины специалисты не выявили серьезных негативных реакций организмов испытуемых на введенный препарат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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