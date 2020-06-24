Глава Минздрава заявил, что заражения коронавирусом в России уже идут на убыль

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:03:38+03:00

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Всплеск заболеваемости коронавирусом в Москве уже идёт на убыль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом он призвал россиян продолжать соблюдать меры предосторожности и отметил, что статистика заражений остаётся высокой в четырёх российских регионах.

- Всплеск в России уже идёт на убыль, и в первую очередь в Москве, регионы как бы с опозданием недели на три. Мы видим, что часть регионов уже прошла, часть ещё нет. У нас четыре основных региона, которые ещё остаются на высоком уровне заболеваемости, - отметил глава Минздрава.

При этом министр отметил, что в Москве снижается заболеваемость благодаря росту уровня популяционного иммунитета. По словам Михаила Мурашко, распространение коронавируса в мире зависит в том числе от иммунитета населения.

- Но нужно помнить, что те, кто не переболел все-таки должны меры предосторожности соблюдать, - подчеркнул министр.

ИСТОЧНИК KP.RU