2020-06-24T14:03:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Минздрава заявил, что заражения коронавирусом в России уже идут на убыль

По словам Мурашко, в первую очередь снижение заболеваемости происходит в Москве
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Михаил Мурашко заявил, что в России идёт на убыль заболеваемость коронавирусомМихаил Мурашко заявил, что в России идёт на убыль заболеваемость коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Всплеск заболеваемости коронавирусом в Москве уже идёт на убыль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом он призвал россиян продолжать соблюдать меры предосторожности и отметил, что статистика заражений остаётся высокой в четырёх российских регионах.

- Всплеск в России уже идёт на убыль, и в первую очередь в Москве, регионы как бы с опозданием недели на три. Мы видим, что часть регионов уже прошла, часть ещё нет. У нас четыре основных региона, которые ещё остаются на высоком уровне заболеваемости, - отметил глава Минздрава.

При этом министр отметил, что в Москве снижается заболеваемость благодаря росту уровня популяционного иммунитета. По словам Михаила Мурашко, распространение коронавируса в мире зависит в том числе от иммунитета населения.

- Но нужно помнить, что те, кто не переболел все-таки должны меры предосторожности соблюдать, - подчеркнул министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы
Пилоты разбившегося в Пакистане самолета во время полета обсуждали коронавирус
Протестующие в США выбросили в озеро статую полковника, выступавшего за отмену рабства
РПЦ считает, что налог на богатство поможет преодолеть имущественное расслоение
RT Deutsch запускает новый русско-немецкий проект «Все мысли о войне»
Путин оценил прошедший в Москве парад Победы
Глава Минздрава заявил, что заражения коронавирусом в России уже идут на убыль
В Москве растет популяционный иммунитет к коронавирусу, заявил Мурашко
Вице-премьер назвал ключевое условие для возобновления восстановления регулярных рейсов за границу
Почему Шойгу перекрестился перед Парадом Победы 24 июня 2020
Семейный психолог объяснила череду звездных разводов
В Минздраве оценили ход испытаний российской вакцины от коронавируса
"Опасения сошли на нет": Россияне начали активно возвращать валюту в банки
UFC анонсировал бой русского и украинца: Хабиб Нурмагомедов сказал, кого будет поддерживать