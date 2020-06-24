РПЦ считает, что налог на богатство поможет преодолеть имущественное расслоение

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:21:39+03:00

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Президент Владимир Путин 23 июня объявил о повышение налогов на доход граждан, который превышает пяти миллионов рублей в год. Это заявление одобрил Московский патриархат.

"Введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год, поможет преодолеть имущественное расслоение", — написал в социальной сети глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Русская православная церковь много раз упоминала о том, что необходимо преодолеть разрыва между социальными классами. Тема богатых и бедных — одна из самых острых тем на сегодняшний день.

"Не могу не сказать, что многие состоятельные люди, не дожидаясь государственного предписания, уже давно жертвуют намного больше, чем 15 процентов своих личных доходов, на нужды неимущих, в том числе поддерживая социальные проекты Русской церкви", — отметил Легойда.

Напомним, что в своем обращении к гражданам России от 23 июня Путин предложил увеличить ставку подоходного налога. Такой налог будут обязаны заплатить лица, имеющие более пяти миллионов рублей в год. Ставка с нового года поднимется на 2 %, а общий показатель составит 15%. По словам главы государства, вырученные с налогов деньги можно будет направить на лечение больных детей.

ИСТОЧНИК KP.RU