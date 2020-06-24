24 Июнь 2020 2020-06-24T14:13:43+03:00

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Телеканал RT Deutsch запускает новый русско-немецкий проект «Все мысли о войне». В день проведения парада Победы, 24 июня, проект выходит на русском языке. Эта история о том, как приходится переживать последствия войны не только самим участникам боевых действий, но и их потомкам. В проекте приняли участие как представители России, так и Германии.

Среди участников — двое немцев, которые в годы войны попали в плен и прошли через советские лагеря. Один из них вспоминает как в то период хотел покончить с собой. Но в условиях суровой русской зимы, немецкое оружие просто не сработало.

«Получается, я обязан своей жизнью недостаткам немецкой баллистики и условиям русской зимы», — цитирует его слова RT.

Также участники проекта с теплотой вспоминают советских врачей, которые отнеслись к ним «как к своим».

«Они обращались с нами, как со своими людьми. Два раза в день посещение врача, иногда главного врача. У нас была милейшая врач, которая очень сдержанно выражала свою симпатию по отношению к нам и которую мы называли Снегурочкой», — вспоминает один из бывших военнопленных.

Кроме того в рамках проекта удалось осуществить мечту одного из советских ветеранов. Он признался, что тогда в 1945 году, когда он дошел до Берлина, ему не удалось оставить победную надпись на стенах Рейхстага — не умел писать. RT Deutsch связался с представителев Рейхстага и смог договориться об этой услуге. Теперь послание ветерана размещено в одном из кабинетов немецкого парламента.

Повествование каждого участника проекта сопровождается комментариями одного из ведущих в Германии специалистов в области психологических переживаний последствий Второй Мировой войны Беттины Альберти.

ИСТОЧНИК KP.RU