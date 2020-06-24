Протестующие в США выбросили в озеро статую полковника, выступавшего за отмену рабства

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:22:44+03:00

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В столице американского штата Висконсин протестующие афроамериканцы устроили очередные беспорядки и выбросили в озеро статую известного полковника. Примечательно, что Ганс Кристиан Хэг, монумент которого теперь покоится на дне водоема, в свое время выступил за отмену рабства. Об этом сообщает издание Milwaukee Journal Sentinel.

Демонстранты вышли на улицы в городе Мэдисон после того, как во время предыдущей акции протеста сотрудники полиции арестовали темнокожего протестующего. За минувшую ночь акция быстро переросла в массовые беспорядки: протестующие разбивали витрины, и даже напали на сенатора Тима Капентера за то, что он пытался их сфотографировать.

В числе прочего митингующие вандалы снесли две статуи. Одной из них – 100-летнему монументу полковника Ганса Кристиана Хэга – они отрубили голову и выбросили в озеро. Иронично, что этот полковник сражался за Союз против Конфедеративных штатов во время гражданской войны и выступал за отмену рабства в США. Фотографию статуи с отрубленной головой опубликовала в своем Twitter местный репортер Мишель Альфини.

Накануне американский президент Дональд Трамп разрешил арестовывать вандалов, которые уничтожают памятники в стране. Демонстрантам, подчеркнул президент, может грозить до 10 лет лишения свободы за подобные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU