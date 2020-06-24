2020-06-24T14:32:35+03:00
Происшествия

Пилоты разбившегося в Пакистане самолета во время полета обсуждали коронавирус

В результате авиакатастрофы погибли 97 человек
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Пилоты разбившего в Пакистане самолета во время полета отвлекались на обсуждение коронавирусаПилоты разбившего в Пакистане самолета во время полета отвлекались на обсуждение коронавирусаФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Пилоты, разбившегося в Пакистане самолета, во время всего полета отвлекались на обсуждение коронавируса. Об этом свидетельствуют данные предварительного расследования, которые раскрыли пакистанские власти.

- Их семьи пострадали, поэтому они обсуждали коронавирус, — сказал министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан.

Он добавил, что технических неисправностей в самолете не обнаружено. Однако оба пилота не были сконцентрированы и весь полет обсуждали ситуацию с COVID-19.

По словам министра, самолет начал заходить на посадку со слишком большой высоты. Это заметили диспетчеры и сообщили экипажу. Но пилоты предупреждение проигнорировали, пишет Reuters.

- Командир сказал: "Я справлюсь"… А затем они снова стали обсуждать коронавирус", – рассказал Хан.

Министр добавил, что оба пилота были очень опытными летчиками и прошли все медицинские тесты перед полетом.

Напомним, трагедия произошла 22 мая. Тогда Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился при заходе на посадку в Карачи. Лайнер упал на жилые дома. В результате скончались 97 человек, находившихся на борту. Травмы разной степени тяжести получили около 10 человек на земле, один из них умер спустя несколько дней после происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врач-дерматолог дала простые рекомендации для достижения идеального загара
Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого
В Беларуси суд отказался освободить Бабарико из-под ареста
Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы
Пилоты разбившегося в Пакистане самолета во время полета обсуждали коронавирус
Протестующие в США выбросили в озеро статую полковника, выступавшего за отмену рабства
РПЦ считает, что налог на богатство поможет преодолеть имущественное расслоение
RT Deutsch запускает новый русско-немецкий проект «Все мысли о войне»
Путин оценил прошедший в Москве парад Победы
Глава Минздрава заявил, что заражения коронавирусом в России уже идут на убыль
В Москве растет популяционный иммунитет к коронавирусу, заявил Мурашко
Вице-премьер назвал ключевое условие для возобновления восстановления регулярных рейсов за границу
Почему Шойгу перекрестился перед Парадом Победы 24 июня 2020
Семейный психолог объяснила череду звездных разводов
В Минздраве оценили ход испытаний российской вакцины от коронавируса
"Опасения сошли на нет": Россияне начали активно возвращать валюту в банки
UFC анонсировал бой русского и украинца: Хабиб Нурмагомедов сказал, кого будет поддерживать