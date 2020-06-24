Пилоты разбившегося в Пакистане самолета во время полета обсуждали коронавирус

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:32:35+03:00

Пилоты разбившего в Пакистане самолета во время полета отвлекались на обсуждение коронавируса Фото: Twitter.com

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Пилоты, разбившегося в Пакистане самолета, во время всего полета отвлекались на обсуждение коронавируса. Об этом свидетельствуют данные предварительного расследования, которые раскрыли пакистанские власти.

- Их семьи пострадали, поэтому они обсуждали коронавирус, — сказал министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан.

Он добавил, что технических неисправностей в самолете не обнаружено. Однако оба пилота не были сконцентрированы и весь полет обсуждали ситуацию с COVID-19.

По словам министра, самолет начал заходить на посадку со слишком большой высоты. Это заметили диспетчеры и сообщили экипажу. Но пилоты предупреждение проигнорировали, пишет Reuters.

- Командир сказал: "Я справлюсь"… А затем они снова стали обсуждать коронавирус", – рассказал Хан.

Министр добавил, что оба пилота были очень опытными летчиками и прошли все медицинские тесты перед полетом.

Напомним, трагедия произошла 22 мая. Тогда Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился при заходе на посадку в Карачи. Лайнер упал на жилые дома. В результате скончались 97 человек, находившихся на борту. Травмы разной степени тяжести получили около 10 человек на земле, один из них умер спустя несколько дней после происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU