2020-06-24T14:40:44+03:00
Общество

Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы

Президент принял иностранных лидеров в Кремле
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин поднял тост за ветеранов и будущие победыПутин поднял тост за ветеранов и будущие победыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Владимир Путин 24 июня на приеме для иностранных лидеров после Парада Победы поднял тост за ветеранов, единение государства и за победы.

- Позвольте предложить тост за наших ветеранов, за наше единение, за наши победы в прошлом и в будущем. Подвиг самоотверженных солдат и тружеников тыла является неотъемлемой частью истории наших государств. Легендарный Парад победителей, который состоялся 75 лет назад, - это наша общая история, как и Великая Победа – общая, - объявил глава государства, заметив, что искренне рад видеть лидеров других стран в Москве.

Президент отметил, что никто не властно искренними, глубокими чувствами людей, которые помнят и чтут героев Великой Отечественной войны. Само торжество, по словам Путина, из года в год становится пронзительнее и ярче, обретает новые традиции, а военные парады в российской столице рождают «особые чувства».

- Я уверен, что сплоченность, единение, почитание этого дня созвучны мечтам и надеждам наших дорогих ветеранов, каждого, кто приближал нашу общую долгожданную и такую дорогую Победу, - отметил Владимир Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский лидер высоко оценил прошедший сегодня на Красной площади Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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В параде приняли участие 14 тысяч военнослужащих, более 200 единиц техники и 75 самолетов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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