Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого

24 Июнь 2020 2020-06-24T15:25:10+03:00

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Бывшего президента Украины Петра Порошенко в очередной раз вызвали на допрос. На этот раз в качестве подозреваемого экс-лидер должен явиться в бюро расследований 30 июня.

«В соответствии со ст.133, 135-139, 224 Уголовно-процессуального кодекса Украины подозреваемый Порошенко П.А. вызывается в 10:00 30 июня 2020 года в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, проведения одновременного допроса и других процессуальных действий», - говорится в сообщении ведомства.

В Госбюро отмечают, что «явка обязательна», но при этом не уточняют, по какому именно делу будет допрашиваться экс-глава незалежной.

В минувший четверг, 18 июня, Госбюро расследований Украины приняло решение о закрытии трех уголовных дел против бывшего президента. Однако в тот же день против Порошенко возбудили новое уголовное дело за томос об отделении украинской церкви.

Напомним, Порошенко фигурирует в нескольких уголовных делах, среди них дела о судебной реформе Украины, Минских соглашениях, моряках в Керченском проливе. Сам экс-лидер утверждает, что расследования являются политически мотивированным.

ИСТОЧНИК KP.RU