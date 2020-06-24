2020-06-24T15:43:39+03:00
Общество

Сотрудники соцучреждений получили 3,8 млрд рублей за работу в период пандемии

Стимулирующие выплаты для учреждений, перешедших на закрытый режим работы, продлен еще на два месяца
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сотрудники соцучреждений получили 3,8 млрд рублей за работу в период пандемииСотрудники соцучреждений получили 3,8 млрд рублей за работу в период пандемииФото: REUTERS
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За работу в период пандемии коронавирусной инфекции работникам социальных учреждений перечислили 136 тысяч выплат на общую сумму в 3,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил Минтруд, уточнив, что денежные средства направлены тем сотрудникам, которые самоизолировались внутри стационарных социальных организаций вместе с проживающими в них гражданами.

«По решению президента период расчета стимулирующих выплат для учреждений, перешедших на закрытый режим работы, продлен еще на два месяца: с 15 июля по 15 сентября 2020 года. На эти цели будет дополнительно направлено 3,6 млрд рублей», - передает ТАСС заявление ведомства.

Министр труда и социальной защиты Антона Котякова отметил, что при учете ранее выделенного финансирования всего на выплаты предусмотрено более 11 миллиарда рублей.

В ведомстве также рассказали, что во время смены доплата составляет 60 тысяч рублей за смену, если врачи оказывали помощь заразившимся коронавирусной инфекцией. Соцработники, педагоги и средний медперсонал в таких условиях работы получают доплату по будет увеличена до 35 тысяч рублей, младший медперсонал получает по 15 тысяч рублей за смену и 20 тысяч рублей соответственно, а технический персонал - по 10 тысяч рублей и 15 тысяч рублей.

Напомним, в ходе своего обращения к россиянам президент России Владимир Путин сообщил о продлении допвыплат медработникамм до 15 сентября, а также повышение отпускных для специалистов. По словам российского лидера, только прямые выплаты получат 350 тысяч медицинских работников, в том числе больше 71 тысяча врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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