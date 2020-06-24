Клуб «Локомотив» перешел на самоизоляцию

24 Июнь 2020 2020-06-24T15:56:55+03:00

Футболисты и тренерский штаб переселились на клубную базу в Баковке

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Футболисты и тренерский штаб московского футбольного клуба «Локомотив» перешли на самоизоляцию на территории клубной базы в Баковке. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Уточняется, что команда «Локомотива» приняла такое решение в связи участившимися случаями заражения коронавирусом в Тинькофф премьер-лиге.

«Мы боремся за первые места и выход в Лигу чемпионов. Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы не можем позволить себе рисковать. Поэтому на данный момент мы решили, что будем соблюдать самоизоляцию в Баковке», - заявил вице-капитан футбольного клуба Гильерме

Напомним, в минувшую пятницу, 19 июня, возобновляется сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Перерыв в чемпионате, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, составил 95 дней. Однако накануне возобновления сезона появились сообщения из Ростова-на-Дону о результатах тестов на коронавирус у шести футболистов команды, которые оказались положительными.

ИСТОЧНИК KP.RU