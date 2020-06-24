2020-06-24T15:51:15+03:00
Общество

Жена летчика Ярошенко прокомментировала возможность его обмена на Уилана

Переговоры по вопросу возвращения Ярошенко и Виктора Бута ведутся постоянно
Елена АКИМОВА
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Летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, могут обменять на американца Пола УиланаЛетчика Константина Ярошенко, осужденного в США, могут обменять на американца Пола УиланаФото: Личный Архив
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Супруга российского летчика Константина Ярошенко прокомментировала возможность возвращения мужа на родину.

Недавно появились новости, что Россия ведет переговоры с США с целью обменять осужденного за шпионаж Пола Уилана на россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Пока официально эту версию не озвучивают, но Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила, что в вопросах возвращения граждан нашей страны на родину появились положительные сдвиги.

Виктория Ярошенко призналась, что пока с ней никто не говорил на данную тему, официальные лица не связывались с женщиной.

Она надеется, что данные новости – правда, а это значит, что в семье появилась надежда.

«Возможности всегда есть любые. Но, к сожалению, нам никто по этому поводу не звонил и ничего не говорил, - сказала Виктория ИА «НСН».

Константин Ярошенко был осужден в США на 20 лет тюрьмы за попытку сбыть крупную партию наркотиков.

Виктор Бут оказался в тюрьме за «подготовку убийства граждан США» через продажу оружия колумбийским повстанцам. Его приговорили к 25 годам колонии.

Адвокат российских заключенных в Штатах Алексей Тарасов отметил, что возможность сотрудничества стран по данному вопросу имеется. Но в случае задействования Конвенции о передаче осужденных лиц от 1983 года, процесс может затянуться на год, пояснил юрист в интервью "Известиям".

ИСТОЧНИК KP.RU

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