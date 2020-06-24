2020-06-24T15:56:04+03:00
Общество

Дожди не повлияют на теплую погоду в Москве, считают синоптики

В ближайшую неделю в столице сохранятся высокие температуры
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшую неделюСиноптики рассказали о погоде в Москве в ближайшую неделюФото: Михаил ФРОЛОВ
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В ближайшую неделю в Московском регионе сохранится теплая летняя погода, но возможны и дожди. Об этом заявила Ведущий специалист центра Фобос Елена Волосюк.

Она отметила, что в четверг, 25 июня в столице будет по-прежнему тепло. Температура поднимется до 25 градусов, а в Подмосковье она составит от 23 до 28 градусов тепла.

- В четверг по востоку центрального региона будут смещаться слабо выраженные атмосферные фронты. И не исключено, что в восточных районах столичного региона могут в послеполуденные часы быть дожди, - рассказала Волосюк в эфире радио "Комсомольская правда".

При этом синоптик добавила, что дожди практически не повлияют на температурный фон и не собьют теплую погоду.

Ранее в Гидрометцентре дали прогноз на июль. Синоптики обещают, что второй месяц лета станет сухим и жарким. В Москве средняя температура будет колебаться на уровне 23-28 градусов днем и 12-17 - ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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