Специалист объяснил, почему россияне решили вернуть доллары на свои счета

24 Июнь 2020 2020-06-24T15:58:24+03:00

Экономист считает, что россияне сняли валюту с вкладов на фоне паники, а её возврат в банки - символический Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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Возврат россиянами части своих сбережений в валюте на депозитные счета не означает возврата доверия банкам и окончание тревожности россиян, считает директор института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Александр Бузгалин.

- Действительно, некоторое оживление наступает, поскольку сняли карантин. Но сняли его в значительной степени, потому что ситуация улучшилась. Но и в немалой степени потому, что нужны были политические основания для того, чтобы создать ощущение, что все хорошо, накануне голосования, - заявил он в беседе с "Комсомольской правдой".

Бузгалин также добавил, что заболеваемость коронавирусом остаётся высокой, в том числе в Москве, и гражданам следует оставаться осторожными.

При этом эксперт отметил, что возвращение валюты в банки было скорее символическим, а сняли её со счетов на фоне паники.

- Скорее всего, просто в тот момент, когда люди снимали валюту, было ощущение паники и непонятного кризиса. <...> Вы поймите, возвращение в банки – акт, скорее, символический. Поскольку проценты там почти никакие. Ну в лучшем случае 1 % на доллар. И 0 % на евро. Так что это, скорее, просто из кубышки перенести назад в банк, потому что все более или менее успокоились, что экономика не рухнет, - рассказал Александр Бузгалин.

Экономист заверил, что экономике не угрожает кризис, однако предпосылок для значительного роста тоже нет.

- Экономика, действительно, не рухнет. Но и серьезных оснований для того, чтобы считать, что началось оживление и экономический рост, нет. Просто, естественно, когда начали работать магазины, предприятия общественного питания, сервис, частичное оживление происходит. И этот эффект скажется потом по цепочке на всей экономической системе. Отчасти это восстановит то, что было до карантина, в самом начале пандемии. Потому что она ещё не закончилась, - заключил Александр Бузгалин.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что впервые с начала 2020 года россияне начали возвращать валюту на свои вклады в банках. Объём средств на текущих депозитах вырос на 721,1 миллиона долларов, что составляет 0,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU