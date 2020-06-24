Ветеран показал подаренные ему Путиным наручные часы
Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Куц показал наручные часы, которые ранее ему подарил президент России Владимир Путин.
«Это мы когда были в Нормандии, на открытии Второго фронта. Я был в составе делегации. И он вручил мне. Вот, от президента», - передает RT слова ветерана ВОВ.
Владимир Куц снял наручные часы и показал их поближе. На задней стороне циферблата можно увидеть гравировку – «от президента России».
Владимир Терентьевич Куц остался единственным живым из тех солдат, которые воевали и в советской, и в американской армии. Ветеран ВОВ удостоен множества наград, в том числе и американской медали «Пурпурное сердце».
Напомним, в среду, 24 июня, прошел Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Во время своего обращения к гражданам и гостям торжественного Парада российский лидер заявил, что советский народ в ходе сражений смог одолеть страшное, тотальное зло. Позже на приеме для иностранных лидеров поднял тост за ветеранов, единение государства и за победы.
Ветеран показал подаренные ему президентом наручные часы.
ИСТОЧНИК KP.RU