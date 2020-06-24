МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год: мировой ВВП упадет на 4,9%

24 Июнь 2020 2020-06-24T16:19:48+03:00

По прогнозам экспертов, ВВП России снизится на 6,6%, а не на 5,5%

Изменить размер текста: A A

Международный Валютный Фонд ухудшил свои прогнозы по спаду Валового внутреннего продукта России в 2020 году. МВФ отмечает, что такие изменения связаны с серьезным отрицательным влиянием коронавирусной инфекции.

По данным экспертов, пандемия сильно повлияет на мировую экономику - спад Валового внутреннего продукта в мировой экономике в текущем году составит 4,9 процента, а не на 3, как прогнозировали ранее. В 2021 году глобальный рост прогнозируется на уровне 5,4 процента

«Пандемия COVID-19 оказала более негативное воздействие на деятельность в первой половине 2020 года, чем ожидалось, и восстановление, по прогнозам, будет более постепенным, чем прогнозировалось ранее.», - сообщили на пресс-конференции Фонда.

ВВП России в 2020 году должно сократиться на 6,6 процентов, а не на 5,5. Прогноз по ВВП Соединённых Штатов в 2020 году ухудшен до падения на 8 процентов, а не на 5,9, а также по росту ВВП Китая до 1 процента, а не на 1,2. Падение ВВП Еврозоны вообще окажется на уровне 10,2 процентов, а не на 7,5.

ИСТОЧНИК KP.RU