2020-06-24T16:19:08+03:00
Политика

Мне повезло: Французский политик поделился впечатлениями от парада Победы

Бывший министр по делам городов Морис Леруа навал историческое событие впечатляющим [видео]
Елена АКИМОВА
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Французский политик остался впечатлен парадом Победы в МосквеФранцузский политик остался впечатлен парадом Победы в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Французский политик, бывший министр по делам городов Морис Леруа поделился своими впечатлениями от парада Победы, который прошел 24 июня на Красной площади.

Иностранный гость признается, что очень впечатлен увиденным. Все было очень трогательным и впечатляющим.

- Мне повезло: меня пригласили на парад на Красной площади. Это очень впечатляющее и в то же время трогательное зрелище: здесь присутствуют ветераны, последние участники Второй мировой войны, — заявил он в беседе с RT.

Особенно политик отметил то, что важно помнить историю и не переписывать ее. В словах Владимира Путина он усмотрел важную мысль: народы СССР заплатили высокую цену в Великой Отечественной войне.

Зрители увидели более 200 единиц военной техники Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зрители увидели более 200 единиц военной техникиФото: Михаил ФРОЛОВ

Леруа с сожалением отметил, что во Франции и других странах сегодня делают чудовищные заявления о тех страшных годах.

- Вы, конечно, слышали эти чудовищные заявления, согласно которым в газовых камерах Освенцима и Бухенвальда якобы убивали только вшей. Это чудовищно, — заявил Леруа.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН ответил всех, кто был против проведения парада Победы. Он подчеркнул, что несмотря на "на идеологию, на грязь, которой пытаются нас облить, мы проводим этот парад, отдаем дань уважения нашим дедам и прадедам, защитившим мир, и защищаем свою историю".

По Красной площади прошли 14 тысяч военнослужащих Фото: REUTERS

По Красной площади прошли 14 тысяч военнослужащихФото: REUTERS

Этот парад Победы состоялся вопреки всем сложностям в мире. 24 июня по Красной площади прошли 14 тысяч военнослужащих, зрители увидели более 200 единиц техники и 75 самолетов. Лучшие фото с парада Победы можно посмотреть здесь.

Перед началом торжественного события Министр обороны РФ Сергей Шойгу перекрестился. Ритуал уже стал традиционным для главы военного ведомства.

А еще во время трансляции торжественного шествия использовали графику, камера впервые пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве.

Лучшие кадры парада Победы в Москве.В столице прошёл торжественный марш в честь 75-летия Победы. В этом году парад перенесли на 24 июня из-за пандемии коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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