Российский посол рассказал, как отреагировали в Германии на статью Путина

24 Июнь 2020 2020-06-24T16:25:38+03:00

Путин написал статью о Второй мировой войне, она опубликована в журнале National Interest Фото: REUTERS

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Статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждают в политических, научных кругах и широкой общественности, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

Он также назвал статью Путина "очень важной и своевременной", а также отметил, что публикация президента "позволяет нам глубоко взглянуть на нашу совместную историю, предвоенную историю, военную историю, и сделать всё для того, чтобы эту историю невозможно было фальсифицировать".

Дипломат Нечаев также добавил в беседе с РИА Новости, что в статье президент Путин подчеркнул совместную ответственность перед будущими поколениями и необходимость совместных усилий для недопущения подобной трагедии.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, Владимир Путин в статье "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" для американского журнала National Interest рассказал о причинах и начале Второй Мировой войны и о том, что нужно сделать сегодня, чтобы даже не приближаться к подобной ситуации. Как рассказал пресс-секретарь президента, для публикации на Западе специально искали издание, которое читают солидные и умные люди.

Полный текст статьи и её аудио-версия опубликованы на сайте KP.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU