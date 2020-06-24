2020-06-24T16:45:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Рекордное число заражений коронавирусом выявили в трех американских штатах

«Суточные рекорды» зафиксировали в Калифорнии, Аризоне и Техасе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Рекордное число заражений коронавирусом выявили в трех американских штатахРекордное число заражений коронавирусом выявили в трех американских штатахФото: REUTERS
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В минувший вторник, 23 июня, В трех американских штатах – Калифорния, Аризона и Техас - выявили рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекции за сутки. Об этом говорится в данных местных отделений департаментов здравоохранения.

За минувшие сутки в Техасе зарегистрировали 5 489 заразившихся, в Калифорнии количество инфицированных составило 5 019 человек. В Аризоне зафиксировали коронавирус 3 591 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Суточные рекорды» также зафиксировали в Оклахоме, Флориде и Теннесси.

Напомним, Соединённые Штаты уже долгое время возглавляют антирейтинг по количество заболевших коронавирусной инфекций. Согласно последним данным в стране зафиксировано 2 424 492 случая заражения коронавирусом, жертвами инфекции стали 123 476 инфицированных, в тяжелом состоянии находятся 16 510 человек, выздоровели 1 020 412.

Напомним, в России за последние сутки выявлено 7 176 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В итоге общее количество зараженных за весь период пандемии составило 606 881 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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