Президент Киргизии выразил сожаление, что не смог приехать на Парад Победы

24 Июнь 2020 2020-06-24T17:43:16+03:00

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил сожаление, что не смог прибыть в Москву для участия в Параде Победы в связи с обнаружением коронавирусной инфекции у двух членов киргизской делегации.

«С сожалением было отмечено, что президент Киргизии не смог присутствовать на параде, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», - передает Интерфакс сообщение пресс-службы киргизского лидера.

Уточняется, что телефонный разговор Жээнбекова и Путина состоялся перед вылетом киргизской делегации из Москвы в Бишкек.

Как писал сайт kp.ru, 24 июня по Красной площади прошли 14 тысяч военнослужащих, зрители увидели более 200 единиц техники и 75 самолетов. Французский политик, бывший министр по делам городов Морис Леруа признаkcя, что очень впечатлен увиденным. Сам глава государства отметил, что рад видеть своих коллег в Москве и добавил, что «легендарный Парад победителей, который состоялся 75 лет назад, – это наша общая история, как и Великая Победа – общая».

ИСТОЧНИК KP.RU