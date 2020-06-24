"Россия - страна, которая граничит с богом": Кустурицу впечатлил храм Минобороны

24 Июнь 2020 2020-06-24T17:07:44+03:00

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Сербский режиссёр Эмир Кустурица оставил запись в книге почётных гостей после посещения главного храма Вооружённых сил России и музейного комплекса "Дорога памяти", сообщили в Минобороны.

- Не могу поверить, что этот комплекс был построен за полтора года. Появление главного храма Вооруженных сил России - это симбиоз православного чувства и границ вашей Родины. Без этого чувства и без этой философии Россия не была бы страной, которая граничит с богом. Главный храм Вооруженных сил России - это сила, талант и вера, - приводит слова режиссёра ТАСС.

В Минобороны также рассказали, что больше всего режиссёр впечатлен мозаикой в центральном куполе храма с изображением Спаса Нерукотворного.

После посещения галереи "Дорога Памяти", где выставлены награды, фото и личные вещи участников Великой Отечественной войны, Кустурица написал в книге почётных гостей о своих чувствах, "которые нельзя описать словами".

- Я не знаю современную архитектуру, но когда я вижу этот храм, я думаю, что современная архитектура существует, - написал режиссёр.

На сайте KP.ru опубликованы лучшие кадры открытия главного храма Вооружённых сил России. Храм построен к 75-летию Победы. Это один из самых высоких храмов России, высота здания 95 метров, он должен стать третьим по высоте православным храмом в мире после храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора. Возвели комплекс всего за полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU