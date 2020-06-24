Эксперты объяснил, почему мировой торговле пророчат крупнейший обвал

24 Июнь 2020 2020-06-24T17:03:01+03:00

Мировая торговля может потерять до конца года почти треть от общего оборота Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В ВТО спрогнозировали, как будет развиваться мировая торговля в 2020 году. Заключения специалистов оказались печальными – вся система товарообмена в мире может столкнуться с крупнейшим падением за всю историю наблюдений.

Во втором квартале текущего года показатели могут обвалиться на 18%, а по итогам года – просесть на треть.

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев называет причины, которые легли в основу отрицательного прогноза.

Пандемия коронавируса спровоцировала сильное сокращение спроса и, как следствие, торговый спад. Сидя дома люди мало тратили, но со снятие ограничений покупательская активность начнет восстанавливаться.

- Опасения многих властей по поводу возникновения второй волны коронавируса пока сдерживают положительный эффект от снятия ограничений, — объяснил Разуваев в разговоре с RT.

Сильнее всего спад торговых процессов отразится на крупных развитых странах. Самые глобальные проблемы ждут США и ЕС.

Согласно прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ВВП Соединённых Штатов сократится на 6,1%, а еврозоны — на 9,1%.

- Экономики этих стран в значительной степени зависят от глобальной торговли, предоставления услуг и финансовых потоков. США имеют порядка 15,1% от мирового ВВП, Еврозона – 11%. Обрушение ударит по торговым связям как на внутренней, так и на международной арене, - заключил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

По данным экспертов Международного торгового центра, из-за пандемии коронавирусной инфекции мировая экономика потеряла в 2020 году около 126 миллиардов долларов. Остановка производств Китае, Европейском союзе и США оказали наибольшее воздействие на мировую торговлю, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU