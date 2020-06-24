2020-06-24T17:03:01+03:00
Экономика

Эксперты объяснил, почему мировой торговле пророчат крупнейший обвал

Печальные прогнозы сделали в ВТО
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мировая торговля может потерять до конца года почти треть от общего оборотаМировая торговля может потерять до конца года почти треть от общего оборотаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В ВТО спрогнозировали, как будет развиваться мировая торговля в 2020 году. Заключения специалистов оказались печальными – вся система товарообмена в мире может столкнуться с крупнейшим падением за всю историю наблюдений.

Во втором квартале текущего года показатели могут обвалиться на 18%, а по итогам года – просесть на треть.

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев называет причины, которые легли в основу отрицательного прогноза.

Пандемия коронавируса спровоцировала сильное сокращение спроса и, как следствие, торговый спад. Сидя дома люди мало тратили, но со снятие ограничений покупательская активность начнет восстанавливаться.

- Опасения многих властей по поводу возникновения второй волны коронавируса пока сдерживают положительный эффект от снятия ограничений, — объяснил Разуваев в разговоре с RT.

Сильнее всего спад торговых процессов отразится на крупных развитых странах. Самые глобальные проблемы ждут США и ЕС.

Согласно прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ВВП Соединённых Штатов сократится на 6,1%, а еврозоны — на 9,1%.

- Экономики этих стран в значительной степени зависят от глобальной торговли, предоставления услуг и финансовых потоков. США имеют порядка 15,1% от мирового ВВП, Еврозона – 11%. Обрушение ударит по торговым связям как на внутренней, так и на международной арене, - заключил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

По данным экспертов Международного торгового центра, из-за пандемии коронавирусной инфекции мировая экономика потеряла в 2020 году около 126 миллиардов долларов. Остановка производств Китае, Европейском союзе и США оказали наибольшее воздействие на мировую торговлю, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врач назвал самую опасную обувь летом
Апелляционный суд США постановил закрыть дело экс-советника Дональда Трампа
Вашингтон вводит санкции против капитанов иранских судов
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина на параде Победы попала на видео
Эксперты объяснил, почему мировой торговле пророчат крупнейший обвал
"Россия - страна, которая граничит с богом": Кустурицу впечатлил храм Минобороны
Президент Киргизии выразил сожаление, что не смог приехать на Парад Победы
Рекордное число заражений коронавирусом выявили в трех американских штатах
Ветеран показал подаренные ему Путиным наручные часы
Трансляцию Парада Победы в московском метро посмотрели 118 тысяч пассажиров
Российский посол рассказал, как отреагировали в Германии на статью Путина
Мне повезло: Французский политик поделился впечатлениями от парада Победы
МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год: мировой ВВП упадет на 4,9%
Специалист объяснил, почему россияне решили вернуть доллары на свои счета
Дожди не повлияют на теплую погоду в Москве, считают синоптики
Жена летчика Ярошенко прокомментировала возможность его обмена на Уилана