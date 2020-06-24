Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина на параде Победы попала на видео

24 Июнь 2020 2020-06-24T17:11:18+03:00

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Во время речи российского президента Владимира Путина в ходе парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, один из приглашенных ветеранов эмоционально отреагировал на слова российского лидера об уничтоженных Советским Союзом вражеских силах.

В тот момент, когда глава государства заявил, что советский народ одолел «страшное зло, разгромив более 600 вражеских дивизий, уничтожил 75 процентов от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника», сидевший по правую руку от президента фронтовик в сером костюме в знак согласия и поддержки потряс кулаком. Этот момент попал на видео.

Напомним, в ходе своего обращения к гражданам и гостям Парада в честь 75-й годовщины Победы российский лидер сказал о том, что советский народ в ходе тех сражений смог одолеть страшное, тотальное зло, а также отметил неоценимый вклад союзников в приближение Победы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786825" frameborder="0"></iframe> Ветеран слушает выступление Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU