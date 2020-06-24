2020-06-24T17:11:18+03:00
Общество

Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина на параде Победы попала на видео

Фронтовик поддержал речь российского лидера об уничтоженных Советским Союзом вражеских силах [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина на параде Победы попала на видеоЭмоциональная реакция ветерана на слова Путина на параде Победы попала на видеоФото: Кадр видео
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Во время речи российского президента Владимира Путина в ходе парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, один из приглашенных ветеранов эмоционально отреагировал на слова российского лидера об уничтоженных Советским Союзом вражеских силах.

В тот момент, когда глава государства заявил, что советский народ одолел «страшное зло, разгромив более 600 вражеских дивизий, уничтожил 75 процентов от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника», сидевший по правую руку от президента фронтовик в сером костюме в знак согласия и поддержки потряс кулаком. Этот момент попал на видео.

Напомним, в ходе своего обращения к гражданам и гостям Парада в честь 75-й годовщины Победы российский лидер сказал о том, что советский народ в ходе тех сражений смог одолеть страшное, тотальное зло, а также отметил неоценимый вклад союзников в приближение Победы.

Ветеран слушает выступление Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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