Вашингтон вводит санкции против капитанов иранских судов
Ограничения связаны с поставками топлива в Венесуэлу
Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео.Фото: REUTERS
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Вашингтон вводит санкции против пяти капитанов иранских судов, которые ранее осуществляли поставки топлива из Ирана в Венесуэлу. Об этом сообщил госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео.
«Активы этих капитанов будут заблокированы. Им будет запрещена деятельность в водах США», - уточнил американский госсекретарь
ИСТОЧНИК KP.RU