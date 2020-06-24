2020-06-24T17:52:17+03:00
В мире

Вашингтон вводит санкции против капитанов иранских судов

Ограничения связаны с поставками топлива в Венесуэлу
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Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео.Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео.Фото: REUTERS
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Вашингтон вводит санкции против пяти капитанов иранских судов, которые ранее осуществляли поставки топлива из Ирана в Венесуэлу. Об этом сообщил госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео.

«Активы этих капитанов будут заблокированы. Им будет запрещена деятельность в водах США», - уточнил американский госсекретарь

ИСТОЧНИК KP.RU

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