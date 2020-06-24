2020-06-24T17:47:53+03:00
В мире

Апелляционный суд США постановил закрыть дело экс-советника Дональда Трампа

Ранее Майкл Флинн отказался от признания своей вины в даче ложных показаний ФБР
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Экс-советник президента США Дональда Трампа Майкл ФлиннЭкс-советник президента США Дональда Трампа Майкл ФлиннФото: REUTERS
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Апелляционный суд столичного округа Колумбия удовлетворил ходатайство Минюста США и обязал прекратить дело бывшего помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна. Соответствующее решение опубликовано в базе данных суда.

«Федеральному суду предписано удовлетворить ходатайство правительства о прекращении дела», - говорится в соответствующем документе.

Ранее разведка США рассекретила документы по экс-советнику американского лидера, но в открытый доступ не выложены. Согласно представленной информации, документы касаются разговоров Флинна с тогдашним послом России в Штатах Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Дональда Трампа президентом.

Перехвачены американской разведкой разговоры привели к предположениям о «сговоре» главы Белого дома с Москвой, которые позже не подтвердились в ходе двухлетнего расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Флинн, в свою очередь, попал под суд и признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР об этих разговорах, но позже от признания вины отказался, а Минюст США попросил суд прекратить дело против экс-помощника президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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