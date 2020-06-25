Ортопед поделился простыми и доступными упражнениями при «косточке» на ноге

25 Июнь 2020 2020-06-24T18:28:10+03:00

Лечебная физкультура дает даже больший результат, чем операция, если начинать ее вовремя и выполнять регулярно и точно Фото: Shutterstock

Лечебная физкультура дает даже больший результат, чем операция, если начинать ее вовремя и выполнять регулярно

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«Косточка» на ноге или вальгусное отклонение – это наклон большого пальца от его естественного положения. Подавляющее большинство людей с этой проблемой – женщины. Примерно 85 человек из ста с деформацией стопы будут дамы, которые так любят покрасоваться на высоких каблуках и шпильках, регулярное ношение которых провоцирует изменение в суставах стопы. Но, оказывается, есть простое и эффективное решение этой проблемы – это лечебная физкультура. Тут придется поработать со специалистом, врачом-реабилитологом, чтобы подобрать программу. Тренировки предполагаются короткие, но регулярные – по 5 – 7 минут два раза в день.

- Лечебная физкультура дает даже больший результат, чем операция, если начинать ее вовремя и выполнять регулярно и точно, в соответствии с предписаниями врача, - говорит врач травматолог-ортопед Пироговского Центра Михаил Вихтар.

Комплекс упражнений направлен на работу мышц сгибателей-разгибателей голени и стопы. Это та группа мышц, которая поддерживает арку стопы. Ежедневные тренировки восстанавливают их тонус и дают необходимую нагрузку, чтобы предотвратить развитие плоскостопия.

- Очень полезно стоять на мысочках, разгибать и сгибать пальцы стопы по отдельности и поочередно, - продолжает врач-ортопед Михаил Вихтар. – Одно из упражнений – это разделение пальчиков, тут можно использовать платок, например, который пропускается между каждым пальчиком и оборачивается вокруг, получается такая змейка. Упражнения в комплексе простые, выполняются дома, спортивного инвентаря не нужно. В соцсетях можно найти видео тернировок, которые публикуют врачи-реабилитогоги и терапевты по всему миру. Такая зарядка позволяет защитить стопы от преждевременной деформации.

Массаж тоже может быть эффективен, но только в том случае, если причина плоскостопия – это воздействие проблем с позвоночником на динамику движения и походку. В таком случае массаж расслабит ущемленные нервы, создаст правильный мышечный каркас, тем самым снизив нагрузку на стопы. Это включит правильную биомеханику движения и изменит нагрузку на стопы. Однако уже сформировавшиеся деформации стопы массаж не исцелит.

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ИСТОЧНИК KP.RU