2020-06-24T18:31:10+03:00
Здоровье

Доктор озвучил сроки восстановления после операции при «косточке» на ноге

Хирурги разработали более 300 оперативных методов лечения этого распространенного заболевания
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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После хирургического лечения «косточек» в среднем реабилитация занимает порядка двух месяцевПосле хирургического лечения «косточек» в среднем реабилитация занимает порядка двух месяцевФото: Shutterstock
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Долгий период самоизоляции и ограничения в передвижении, в прогулках, стали причиной обострения многих застарелых проблем со здоровьем. С выходом из карантина, наконец, стали возможны городские и загородные прогулки. Погода позволяет насладиться летом и природой, походить босиком. Но часто этому мешает одна проблема, особенно знакомая женщинам, – «косточки» на стопах ноги.

Как рассказал «КП» врач травматолог-ортопед Пироговского Центра Михаил Вихтар, оперативных методов лечения «косточек» на ногах разработано около 300 вариантов, от малоинвазивных, через проколы, до серьезных больших операций с использованием трансплантатов, больших металлических и титановых фиксаторов, и даже переноса сухожилий с одного места – на другое.

- Я не назову ни одну другую область человеческого тела, для которой было бы запатентовано такое множество хирургических методик, - говорит врач-ортопед Михаил Вихтар. - При операции деформация исправляется путем искусственного перелома, затем косточки фиксируются в нужном положении с помощью металлических винтов и пластин. Есть возможность использовать и биодеградируемые импланты, которые рассасываются.

После хирургического лечения «косточек» в среднем реабилитация занимает порядка двух месяцев. Подвижность у пациента во время реабилитации сохраняется, он все может делать самостоятельно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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