В гильдии риелторов прогнозируют всплеск спроса на недвижимость

24 Июнь 2020 2020-06-24T18:15:33+03:00

По оценке Центробанка, в мае средняя ставка по ипотеке в стране обновила исторический минимум

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В Российской гильдии риелторов спрогнозировали рост интереса покупателей к объектам недвижимости. Вице-президент гильдии Олег Самойлов уверен, что совсем скоро ситуация на рынке недвижимости начнет стабилизироваться.

В пользу этого говорят сразу несколько факторов: в мае ставки по ипотеке достигли исторического минимума – 7,4% годовых и, по оценкам ЦБ, продолжат снижаться.

Ослабление ограничительных мер по коронавирусу выведет на рынок тех, кто планировал покупку до начала пандемии, но потом отложил сделку. В настоящий момент продажи постепенно возвращаются к докризисному уровню, отмечают риелторы.

- За два месяца самоизоляции накопился отложенный спрос. Смягчение мер вместе с государственным стимулированием и снижением ключевой ставки Центробанка позволят рынку недвижимости быстро восстановиться, - комментирует RT Самойлов.

Действия регулятора по снижению ключевой ставки, а она и так опустилась до минимума – 4,5%, позволят удешевить кредитные продукты.

- Учитывая расширение программы льготной ипотеки и возможное снижение ключевой ставки ЦБ до 4% годовых, средняя ставка по ипотеке может снизиться и до 6% годовых к концу года, - прогнозирует вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Ранее президент России предложил расширить программу льготной ипотеки. Теперь она затронет жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в крупных городах — до 12 млн рублей, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU