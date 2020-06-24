Цена нефти Brent опустилась до 40,87 доллара за баррель

24 Июнь 2020 2020-06-24T18:16:17+03:00

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Нефть в среду, 24 июня 2020 года, начала терять в цене относительно уровня закрытия предыдущих торгов и по состоянию на 17.56 по московскому времени на лондонской бирже фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой на август упала на 4,46 процента и опустилась до отметки 40,73 доллара за баррель.

Нефть марки WTI с поставкой на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи также потеряла в цене – сырье подешевело на 4,63 процента, и теперь оценивается в 38,5 доллара за баррель.

В то же время в материалах международного ценового агентства Argus говорится о том, что российская нефть Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на 7 долларов, до 45-46 долларов за баррель.

Напомним, ранее министр энергетики России Александр Новак оценил сроки стабилизации Мирового рынка нефти. По его словам, ситуация может сбалансироваться примерно к концу текущего года или к середине следующего с учетом выхода на среднее пятилетнее значение коммерческих запасов черного золота в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU