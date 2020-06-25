26 июня в России начинается самая масштабная акция по тестированию на ВИЧ

25 Июнь 2020 2020-06-25T07:09:54+03:00

26 июня две команды экспедиции одновременно стартуют из Камчатки и Калининграда, чтобы проследовать навстречу друг другу через всю страну и встретиться 16 ноября в Казани на закрытии акции. Фото: Минздрав России.

Изменить размер текста: A A

Минздрав России продолжает широкомасштабную акцию по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию.

«В настоящее время, когда весь мир столкнулся с пандемией коронавируса, мы не можем забывать о других заболеваниях, - считает Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. - Особенно важно не прекращать работу в отношении социально значимых инфекций. Борьба с распространением ВИЧ-инфекции не может быть отложена на потом. За последние годы достигнуты серьезные успехи, но останавливаться нельзя. Одна из важнейших задач на сегодня – донести информацию о ВИЧ до каждого. Уже несколько лет подряд мы активно привлекаем к участию в акции бизнес, некоммерческий сектор, специалистов и просто неравнодушных волонтеров. Акция проводится с 2016 года и в этом году станет самой масштабной. С учетом прошлых лет мероприятиями акции будут охвачены все регионы нашей страны», - отметил Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

26 июня две команды экспедиции одновременно стартуют из Камчатки и Калининграда, чтобы проследовать навстречу друг другу через всю страну и встретиться 16 ноября в Казани на закрытии акции. Ставшие узнаваемыми мобильные пункты тестирования (МПТ) – брендированные автомобили ГАЗ белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на бортах в этом году проедут почти 200 городов в 45 регионах России, включая регионы Крайнего Севера и Северного Кавказа.

А компания Рекитт Бенкизер Хелскэр предоставит слюновые экспресс-тесты, которые позволят узнать свой ВИЧ-статус более 40 000 человек. За 15 минут каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, а также обсудить со специалистом личные риски и что делать, если тест оказался положительным.

В рамках акции будут проведены информационные мероприятия для врачей первичного звена, посвященные раннему выявлению ВИЧ-инфекции и общешкольные родительские собрания, направленные на профилактику распространения ВИЧ среди молодежи.

ВАЖНО: Акция пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, призванных помешать распространению новой коронавирусной инфекции. Консультанты будут использовать средства индивидуальной защиты, а также проводить дезинфекцию всех поверхностей МПТ после каждого тестируемого.

Больше информации об акции и о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru.