В АКОРТ оценили поведение покупателей, соскучившихся по шоппингу
В России постепенно «возвращаются к жизни» торговые центры и магазины, торгующие непродовольственными товарами. С начала июня в регионах открылись от 50 до 90% торговых центров, и покупатели устремились на шоппинг.
В Ассоциации компаний розничной (АКОРТ) отмечают, что уже сейчас зафиксирован двукратный рост количества посещений торговых точек по сравнению с июнем прошлого года.
Люди засиделись дома и теперь спешат за покупками, причем приобретают не «все, что под руку попало», а взвешенно и обдуманно. К тому же, подходит сезон скидок и это простимулирует дополнительную активность клиентов.
Какие магазины открылись в России:
Магазины с одеждой и обувью - 55%,
Магазины с бытовой техникой и электроникой – 85%,
Магазины строительных материалов – 99%.
Непродовольственная розница пострадала больше всего в этом кризисе, отмечают в АКОРТ. Суммарные потери сегмента оцениваются в 6,1 трлн рублей, по отношению к прошлому году падение составило 35%.
- У магазинов электроники показатели чуть лучше, за счет того, что были онлайн-каналы сбыта. Тем не менее, они не могли полностью компенсировать классический режим торговли. По оценкам крупнейших ритейлеров, восстановить докризисные ежемесячные обороты непродовольственной рознице удастся в лучшем случае к концу 2021 - началу 2022 года, - сообщили «Российской газете» в АКОРТ.
Ранее сообщалось, что в России разрешат делать денежные переводы через кассы магазинов. А жители отдаленных поселений смогут получить наличные в кассах местных магазинов. Сумма не должна превышать пять тысяч рублей, сообщает телеканал "360".
ИСТОЧНИК KP.RU
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