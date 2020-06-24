В АКОРТ оценили поведение покупателей, соскучившихся по шоппингу

24 Июнь 2020 2020-06-24T18:54:15+03:00

Пока в России открылось чуть больше половины всех торговых точек с одеждой и обувью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В России постепенно «возвращаются к жизни» торговые центры и магазины, торгующие непродовольственными товарами. С начала июня в регионах открылись от 50 до 90% торговых центров, и покупатели устремились на шоппинг.

В Ассоциации компаний розничной (АКОРТ) отмечают, что уже сейчас зафиксирован двукратный рост количества посещений торговых точек по сравнению с июнем прошлого года.

Люди засиделись дома и теперь спешат за покупками, причем приобретают не «все, что под руку попало», а взвешенно и обдуманно. К тому же, подходит сезон скидок и это простимулирует дополнительную активность клиентов.

Какие магазины открылись в России:

Магазины с одеждой и обувью - 55%,

Магазины с бытовой техникой и электроникой – 85%,

Магазины строительных материалов – 99%.

Непродовольственная розница пострадала больше всего в этом кризисе, отмечают в АКОРТ. Суммарные потери сегмента оцениваются в 6,1 трлн рублей, по отношению к прошлому году падение составило 35%.

- У магазинов электроники показатели чуть лучше, за счет того, что были онлайн-каналы сбыта. Тем не менее, они не могли полностью компенсировать классический режим торговли. По оценкам крупнейших ритейлеров, восстановить докризисные ежемесячные обороты непродовольственной рознице удастся в лучшем случае к концу 2021 - началу 2022 года, - сообщили «Российской газете» в АКОРТ.

Ранее сообщалось, что в России разрешат делать денежные переводы через кассы магазинов. А жители отдаленных поселений смогут получить наличные в кассах местных магазинов. Сумма не должна превышать пять тысяч рублей, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU