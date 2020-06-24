Президент Польши назвал своей целью оставить американские войска в Европе

24 Июнь 2020 2020-06-24T18:55:09+03:00

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Президент Польши Анджей Дуда назвал своей целью оставить в Европе американские войска, которые Вашингтон намерен вывести из Германии.

«Если будут приняты решения о выводе войск США из какой-либо страны Европы, то нашей целью будет, чтобы они остались в Европе, чтобы Соединенные Штаты не вернули их в США или не перебросили в другую часть мира», - заявил польский лидер.

Анджей Дуда также рассказал о «Форте Трамп», который, по его словам, не является названием военной базы в физическом смысле, а представляет общее название действий, увеличивающих американское военное присутствие в Польше, происходящие во время президентства Дональда Трампа. При этом он отметил, что сейчас в стране есть много мест, где находятся американские солдаты и есть соответствующая инфраструктура.

Напомним, ранее глава Белого дома приказал вывести часть американских военных из Германии. Количество солдат США планируют сократить с 34,5 тысячи до 25 тысяч. Часть военнослужащие вернется на родину, а другие могут отправиться в Польшу. После таких заявлений министр иностранных дел ФРГ назвал отношения Берлина с Вашингтоном «сложными», но позже в администрации американского президента заявили, что на данный момент нет никаких официальных объявлений относительно вывода части войск.

ИСТОЧНИК KP.RU