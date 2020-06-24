2020-06-24T19:03:47+03:00
В мире

Марафон в Нью-Йорке отменили из-за пандемии коронавируса

Организаторы стремятся уберечь спортсменов и зрителей от заражения COVID-19
Анастасия РЫШКОВА
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TCS New York City MarathonTCS New York City MarathonФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Спортивное мероприятие было запланировано на 1 ноября 2020 года. Но в среду стало известно, что организаторы решили отменить его из-за опасений связанных с COVID-19.

"Я благодарю организаторов за то, что они ставят на первое место здоровье и безопасность зрителей и спортсменов. Мы с нетерпением ожидаем проведения пятидесятого марафона в ноябре 2021 года", - сказал мэр Нью-Йорка Билла де Блазио.

Он также выразил сожаление от лица всех участником марафона, но предположил, что с таким решением согласен каждый житель Нью-Йорка. Также свое сожаление об отмени ежегодного спортивного события выразил и руководитель марафона Майкл Капирасо.

"Отмена марафона огорчает всех участников, но это было необходимо. Марафон и связанные с ним мероприятия являются важными событиями для Нью-Йорка и всего мирового бегового сообщества. ", - приводит его слова пресс-служба марафона.

Организаторы обещают вернуть вступительный взнос в полном объеме или дадут возможность бесплатно принять участие в марафоне в 2021, 2022 или 2023 году. Отмечается, что бегуны будут приглашены на виртуальный марафон, который состоится с 17 октября по 1 ноября.

Марафон ежегодно проходит в Нью-Йорке осенью. В спортивном мероприятии принимают участие 54 тысячи атлетов. Марафон входит в престижную серию World Marathon Majors в рамках которой также проходят соревнования в Токио, Бостоне, Лондоне, Берлине и Чикаго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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