2020-06-24T19:02:44+03:00
Общество

Владислав Шапша выдвинут кандидатом в губернаторы Калужской области от «Единой России»

В партии считают, что управленец оправдывает доверие работой во время пандемии коронавируса
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Владислав Шапша считает, что «следующий шаг – оправдать ожидания людей». Фото пресс-службы правительства Калужской областиВладислав Шапша считает, что «следующий шаг – оправдать ожидания людей». Фото пресс-службы правительства Калужской области
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24 июня на производственной площадке Калужского электромеханического завода состоялась конференция Калужского регионального отделения партии «Единая Россия». Этот год для региона особый: предстоят выборы губернатора, депутатов областного парламента и местных органов власти. Секретарь генсовета партии, заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак напомнил, что Президиум генерального совета партии поддержал решение регионального совета о выдвижении кандидатуры временно исполняющего обязанности губернатора Владислава Шапши на должность губернатора Калужской области и предложил участникам конференции также высказать ему своё доверие.

«Владислав Валерьевич возглавил регион практически в считанные дни до начала эпидемии коронавируса. Благодаря организованной и слаженной работе регион одним из первых включился в эту борьбу – первый волонтерский штаб «Единой России» был открыт в Калужской области. Он показал эффективную работу благодаря тому, что Владислав Валерьевич лично занимался этим процессом», - отметил Андрей Турчак.

Владислав Шапша поблагодарил партию за доверие и поддержку, назвав решения о выдвижении кандидатов на пост главы региона и Законодательного собрания области важнейшими для дальнейшего развития области.

«Перед нами стоят очень непростые вопросы, - сообщил Владислав Шапша. - Калужская область всегда была примером для многих регионов и в умении привлечь инвесторов, и в умении развить свою экономику, социальную сферу. Но надо идти дальше. И следующий шаг – оправдать ожидания людей».

В ходе конференции тайным голосованием кандидатом на должность губернатора Калужской области от партии «Единая Россия» выдвинут временно исполняющий обязанности главы региона Владислав Шапша.

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Владислав Шапша выдвинут кандидатом в губернаторы Калужской области от «Единой России»
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