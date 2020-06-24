2020-06-24T19:22:41+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире вскоре превысит 10 млн

Количество инфицированных уже превышает 9,1 млн
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире вскоре превысит 10 млнВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире вскоре превысит 10 млнФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекции в разных странах мира превысит 10 миллионов уже на следующей неделе. Такое заявление сделал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Мы ожидаем, что на будущей неделе число случаев заболевания COVID-19 превысит 10 миллионов», - заявил глава ВОЗ

По данным организации, по состоянию на среду, 24 июня, в мире зарегистрировали уже более 9,1 миллиона заболевших коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов превышает 470 тысяч.

Напомним, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 9 миллионов в минувший понедельник, 20 июня. Незадолго до этого ВОЗ сообщила о рекордном суточном числе заражений в мире. В воскресенье, 21 июня, на планете выявлено 183 тысячи новых заболевших COVID-19.

Накануне рекордное число заражений коронавирусом выявили в трех американских штатах. «Суточные рекорды» зафиксировали в Калифорнии, Аризоне и Техасе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парад Победы на Красной площади засняли из космоса
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире вскоре превысит 10 млн
Марафон в Нью-Йорке отменили из-за пандемии коронавируса
Владислав Шапша выдвинут кандидатом в губернаторы Калужской области от «Единой России»
Президент Польши назвал своей целью оставить американские войска в Европе
В АКОРТ оценили поведение покупателей, соскучившихся по шоппингу
«Провокация на пороге дома»: Китай выступил против планов США по размещению ракет
Цена нефти Brent опустилась до 40,87 доллара за баррель
В гильдии риелторов прогнозируют всплеск спроса на недвижимость
Врач назвал самую опасную обувь летом
Апелляционный суд США постановил закрыть дело экс-советника Дональда Трампа
Вашингтон вводит санкции против капитанов иранских судов
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина на параде Победы попала на видео
Эксперты объяснил, почему мировой торговле пророчат крупнейший обвал
"Россия - страна, которая граничит с богом": Кустурицу впечатлил храм Минобороны
Президент Киргизии выразил сожаление, что не смог приехать на Парад Победы
Рекордное число заражений коронавирусом выявили в трех американских штатах
Ветеран показал подаренные ему Путиным наручные часы
Трансляцию Парада Победы в московском метро посмотрели 118 тысяч пассажиров
Российский посол рассказал, как отреагировали в Германии на статью Путина
Мне повезло: Французский политик поделился впечатлениями от парада Победы
МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год: мировой ВВП упадет на 4,9%
Специалист объяснил, почему россияне решили вернуть доллары на свои счета
Дожди не повлияют на теплую погоду в Москве, считают синоптики
Жена летчика Ярошенко прокомментировала возможность его обмена на Уилана