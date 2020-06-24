ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире вскоре превысит 10 млн

24 Июнь 2020 2020-06-24T19:22:41+03:00

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Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекции в разных странах мира превысит 10 миллионов уже на следующей неделе. Такое заявление сделал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Мы ожидаем, что на будущей неделе число случаев заболевания COVID-19 превысит 10 миллионов», - заявил глава ВОЗ

По данным организации, по состоянию на среду, 24 июня, в мире зарегистрировали уже более 9,1 миллиона заболевших коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов превышает 470 тысяч.

Напомним, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 9 миллионов в минувший понедельник, 20 июня. Незадолго до этого ВОЗ сообщила о рекордном суточном числе заражений в мире. В воскресенье, 21 июня, на планете выявлено 183 тысячи новых заболевших COVID-19.

Накануне рекордное число заражений коронавирусом выявили в трех американских штатах. «Суточные рекорды» зафиксировали в Калифорнии, Аризоне и Техасе.

ИСТОЧНИК KP.RU