На Ямале всех заболевших ОРВИ обеспечат лекарствами бесплатно

24 Июнь 2020 2020-06-24T19:28:14+03:00

Дмитрий Арюхов: «Все, кто болеет ОРВИ, будут получать бесплатные лекарства, начиная с витаминов и заканчивая серьезными антибиотиками». Фото: правительство ЯНАО

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял решение бесплатно обеспечить всех жителей округа, кто болеет вирусными инфекциями, полным пакетом необходимых лекарств.

Обратим внимание, что речь идет не только о борьбе с коронавирусом. ОРВИ включают в себя десятки респираторных инфекций – от насморка до бронхита и пневмонии.

«Все, кто болеет ОРВИ, будут получать бесплатные лекарства, начиная с витаминов и заканчивая серьезными антибиотиками, - сообщил участникам встречи губернатор. Чтобы, как только врачи выявляли симптомы у пациента, сразу давали ему комплекс лекарств. Это позволит быстро начинать лечение и сохранять легкое течение болезни».

На Ямале уже подготовили шесть разных комплектов медикаментов. Их будут выдавать в зависимости от возраста пациентов и тяжести течения заболевания.

«Препараты разбиты на несколько групп – дети до 7 лет, дети от 7 лет до 18 лет и взрослые, в каждой группе есть набор медикаментов для более легких форм и для более тяжелых, которые включают в себя и антибиотики, и противовирусные препараты», - уточнил директор департамента здравоохранения округа Сергей Новиков.

Необходимый пакет лекарств планируется выдавать по медицинским показаниям на первичном приеме врачом-терапевтом, педиатром или при вызове доктора на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU