На Ямале всех заболевших ОРВИ обеспечат лекарствами бесплатно
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял решение бесплатно обеспечить всех жителей округа, кто болеет вирусными инфекциями, полным пакетом необходимых лекарств.
Обратим внимание, что речь идет не только о борьбе с коронавирусом. ОРВИ включают в себя десятки респираторных инфекций – от насморка до бронхита и пневмонии.
«Все, кто болеет ОРВИ, будут получать бесплатные лекарства, начиная с витаминов и заканчивая серьезными антибиотиками, - сообщил участникам встречи губернатор. Чтобы, как только врачи выявляли симптомы у пациента, сразу давали ему комплекс лекарств. Это позволит быстро начинать лечение и сохранять легкое течение болезни».
На Ямале уже подготовили шесть разных комплектов медикаментов. Их будут выдавать в зависимости от возраста пациентов и тяжести течения заболевания.
«Препараты разбиты на несколько групп – дети до 7 лет, дети от 7 лет до 18 лет и взрослые, в каждой группе есть набор медикаментов для более легких форм и для более тяжелых, которые включают в себя и антибиотики, и противовирусные препараты», - уточнил директор департамента здравоохранения округа Сергей Новиков.
Необходимый пакет лекарств планируется выдавать по медицинским показаниям на первичном приеме врачом-терапевтом, педиатром или при вызове доктора на дом.
ИСТОЧНИК KP.RU