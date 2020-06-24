2020-06-24T19:36:01+03:00
Общество

В России введут новый порядок обследования домов на аварийность

Это упростит и ускорит процедуру признания жилого фонда опасным для жизни
Елена АКИМОВА
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В России введут новый порядок обследования домов на аварийностьВ России введут новый порядок обследования домов на аварийностьФото: Елена ВОРОБЬЕВА
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В России введут новый порядок признания жилья аварийным. Порядок вступит в силу с 25 июня, это позволит ускорить и удешевить процедуру обследования зданий.

До настоящего времени жилье обследуют по ГОСТу, это дорогостоящая и трудоемкая процедура. Проводятся обмерные работы, обследования всех строительных конструкций и инженерных систем, вскрытия и испытаний несущих конструкций, выявления всех дефектов. В Минстрое отмечают, что такая процедура целесообразна перед проведением реконструкции или капремонта здания.

Новый порядок упростит ситуацию, он коснется домов, высотой до пяти этажей и позволит обследовать лишь 2-3 вида основных строительных конструкций. В случае если имеются признаки аварийности – отклонения от вертикали, трещины, износ материала, прогибы, - то нужно посчитать их процентное соотношение.

Общий объем проверок составит 10% от площади дома. При этом если на 5% и более несущих конструкций выявлены указанные проблемы, то это основание для признания жилья аварийным, пишет Российская газета.

- Процедура обследования дома за счет сокращения избыточной информации станет быстрее и в несколько раз дешевле, а значит, доступнее для жильцов,- пояснил эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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