2020-06-24T20:59:10+03:00
Общество

Путин рассказал о передовом производстве лекарств против онкологии в России

Лауреаты государственных премий в области науки создали комплек по выпуску лекарств на основе технологии моноклональных антител
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин рассказал о передовом производстве лекарств против онкологии в РоссииПутин рассказал о передовом производстве лекарств против онкологии в РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ходе церемонии вручения государственных премий в области науки и технологий президент России Владимир Путин рассказал, что ее лауреаты сумели создать комплекс по разработке и выпуску лекарств на основе технологии моноклональных антител, которые могут «прицельно» лечить онкологические заболевания.

«Значимым вкладом в сбережение здоровья граждан России стала работа группы талантливых фармацевтов Андрея Борисовича Улитина, Дмитрия Валентиновича Морозова и Татьяны Вениаминовны Черновской», - заявил российский лидер и отметил, что эти разработки позволяют России иметь собственное передовое производство, способное полностью обеспечить потребности в данной области.

Путин подчеркнул, что данное производство является передовым, а сегмент разработанных препаратов очень востребован и быстро развивается.

Как писал сайт kp.ru, церемония вручения наград состоялась в Екатерининском зале Первого корпуса. Торжественное событие стало первым значимым мероприятием, проведенным в стенах Кремля с начала пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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