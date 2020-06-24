24 Июнь 2020 2020-06-24T20:09:35+03:00

Путин рассказал о передовом производстве лекарств против онкологии в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лауреаты государственных премий в области науки создали комплек по выпуску лекарств на основе технологии моноклональных антител

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В ходе церемонии вручения государственных премий в области науки и технологий президент России Владимир Путин рассказал, что ее лауреаты сумели создать комплекс по разработке и выпуску лекарств на основе технологии моноклональных антител, которые могут «прицельно» лечить онкологические заболевания.

«Значимым вкладом в сбережение здоровья граждан России стала работа группы талантливых фармацевтов Андрея Борисовича Улитина, Дмитрия Валентиновича Морозова и Татьяны Вениаминовны Черновской», - заявил российский лидер и отметил, что эти разработки позволяют России иметь собственное передовое производство, способное полностью обеспечить потребности в данной области.

Путин подчеркнул, что данное производство является передовым, а сегмент разработанных препаратов очень востребован и быстро развивается.

ИСТОЧНИК KP.RU