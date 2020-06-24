Путин рассказал о передовом производстве лекарств против онкологии в России
В ходе церемонии вручения государственных премий в области науки и технологий президент России Владимир Путин рассказал, что ее лауреаты сумели создать комплекс по разработке и выпуску лекарств на основе технологии моноклональных антител, которые могут «прицельно» лечить онкологические заболевания.
«Значимым вкладом в сбережение здоровья граждан России стала работа группы талантливых фармацевтов Андрея Борисовича Улитина, Дмитрия Валентиновича Морозова и Татьяны Вениаминовны Черновской», - заявил российский лидер и отметил, что эти разработки позволяют России иметь собственное передовое производство, способное полностью обеспечить потребности в данной области.
Путин подчеркнул, что данное производство является передовым, а сегмент разработанных препаратов очень востребован и быстро развивается.
ИСТОЧНИК KP.RU