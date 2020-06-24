2020-06-24T20:15:32+03:00
Общество

Путин назвал тех, кому нет места среди его окружения

Об этом российский лидер рассказал в ходе общения с лауреатами госпремий за бокалом шампанского
Поделиться:
Комментарии: comments4
Путин назвал тех, кому нет места среди его окруженияПутин назвал тех, кому нет места среди его окруженияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В ходе общения с лауреатами государственной премии за бокалом шампанского российский лидер Владимир Путин рассказал, кому нет места среди его окружения.

По словам главы государства, он исключает наличия в своем окружении тех, кто не верит в Россию. «Кто сказал: надеюсь, в вашем окружении нет людей, которые не верят в Россию? В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию. Просто исключено», - заявил президент

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
США сообщили о готовности провести ядерные испытания
Путин выразил надежду, что после пандемии «жизнь войдет в нормальное русло»
Женщина утонула в Москва-реке возле Павелецкой набережной
Путин назвал тех, кому нет места среди его окружения
Путин рассказал о передовом производстве лекарств против онкологии в России
В Турции представили план с признанием Крыма российским
Александр Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
В России введут новый порядок обследования домов на аварийность
На Ямале всех заболевших ОРВИ обеспечат лекарствами бесплатно
Парад Победы на Красной площади засняли из космоса
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире вскоре превысит 10 млн
Марафон в Нью-Йорке отменили из-за пандемии коронавируса
Владислав Шапша выдвинут кандидатом в губернаторы Калужской области от «Единой России»
Президент Польши назвал своей целью оставить американские войска в Европе