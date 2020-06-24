Путин назвал тех, кому нет места среди его окружения
Об этом российский лидер рассказал в ходе общения с лауреатами госпремий за бокалом шампанского
Путин назвал тех, кому нет места среди его окруженияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ходе общения с лауреатами государственной премии за бокалом шампанского российский лидер Владимир Путин рассказал, кому нет места среди его окружения.
По словам главы государства, он исключает наличия в своем окружении тех, кто не верит в Россию. «Кто сказал: надеюсь, в вашем окружении нет людей, которые не верят в Россию? В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию. Просто исключено», - заявил президент
ИСТОЧНИК KP.RU