2020-06-24T20:45:01+03:00
Происшествия

Женщина утонула в Москва-реке возле Павелецкой набережной

Спасти москвичку не удалось
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Женщина утонула в Москва-реке возле Павелецкой набережнойЖенщина утонула в Москва-реке возле Павелецкой набережнойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В среду, 24 июня, Москва-реке возле Павелецкой набережной в центре столицы утонула женщина. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Спасатели прибыли по заявлению очевидца и пытались спасти тонувшую женщину. Прибыла бригада скорой помощи и пострадавшую передали медикам», - передает ТАСС сообщение пресс-службы

В ведомстве уточнили, что спасатели некоторое время проводили реанимационные действия, но позже женщину передали медикам, однако спасти ее не удалось, и медработники констатировали ее смерть.

Напомним, в среду, 17 июня, на берегу озера Гидра в Раменском городском округе во время купания утонул четырехлетний мальчик. Оказалось, что на дикий пляж ребёнок привела бабушка, а пока мальчик купался она вместе с приятельницами сидела на берегу и пила пиво. Однако. Когда напиток закончился, женщина отправилась в ближайший магазин, и не уследила за внуком. Ребенка вытащили из воды шестилетние дети, но приехавшие на место медики не смогли восстановить дыхание, к приезду врачей мальчик был мертв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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