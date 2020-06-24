Женщина утонула в Москва-реке возле Павелецкой набережной

24 Июнь 2020 2020-06-24T20:45:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 24 июня, Москва-реке возле Павелецкой набережной в центре столицы утонула женщина. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Спасатели прибыли по заявлению очевидца и пытались спасти тонувшую женщину. Прибыла бригада скорой помощи и пострадавшую передали медикам», - передает ТАСС сообщение пресс-службы

В ведомстве уточнили, что спасатели некоторое время проводили реанимационные действия, но позже женщину передали медикам, однако спасти ее не удалось, и медработники констатировали ее смерть.

Напомним, в среду, 17 июня, на берегу озера Гидра в Раменском городском округе во время купания утонул четырехлетний мальчик. Оказалось, что на дикий пляж ребёнок привела бабушка, а пока мальчик купался она вместе с приятельницами сидела на берегу и пила пиво. Однако. Когда напиток закончился, женщина отправилась в ближайший магазин, и не уследила за внуком. Ребенка вытащили из воды шестилетние дети, но приехавшие на место медики не смогли восстановить дыхание, к приезду врачей мальчик был мертв.

ИСТОЧНИК KP.RU