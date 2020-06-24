2020-06-24T20:35:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин выразил надежду, что после пандемии «жизнь войдет в нормальное русло»

Российский лидер призвал россиян пока быть аккуратными
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин выразил надежду, что после пандемии «жизнь войдет в нормальное русло»Путин выразил надежду, что после пандемии «жизнь войдет в нормальное русло»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ходе общения с лауреатами государственной премии президент России Владимир Путин выразил надежду на возвращение к нормальной и привычной жизни после пандемии коронавирусной инфекции, однако призвал россиян сохранять бдительность и быть аккуратными.

«Надеюсь, что жизнь восстановится, войдет в нормальное русло и будет проще и спокойнее работать, тем не менее нужно быть пока аккуратными. Доктора знают», - заявил глава государства в ходе общения с лауреатами госпремии за бокалом шампанского.

Напомним, днем ранее, во время своего обращения к гражданам российский лидер заявил, что пандемия разделила время на «до» и «после», но в стране не было растерянности и россияне смогли ответить на «вызов колоссальной сложности».

Путин поблагодарил граждан страны за ответственное отношение к своему здоровью и взаимную поддержку. При этом глава государства предупредил, что коронавирус по-прежнему остается опасным, а вакцина важна, но не станет панацеей, поэтому необходимо соблюдать бдительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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