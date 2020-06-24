2020-06-24T20:49:27+03:00
В мире

США сообщили о готовности провести ядерные испытания

В Вашингтоне утверждаю, что пока не видят в них необходимости
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США сообщили о готовности провести ядерные испытанияСША сообщили о готовности провести ядерные испытанияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вашингтон готов провести ядерные испытания, но на данный момент не видит в них необходимости. Об этом сообщил Госдеп США.

Госдепартамент также сообщил, что второй раунд переговоров между США и Россией по стратегической стабильности может пройти в конце июля - начале августа в Вене, но Китай снова будет приглашен

ИСТОЧНИК KP.RU

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