США сообщили о готовности провести ядерные испытания

24 Июнь 2020 2020-06-24T20:49:27+03:00

В Вашингтоне утверждаю, что пока не видят в них необходимости

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Вашингтон готов провести ядерные испытания, но на данный момент не видит в них необходимости. Об этом сообщил Госдеп США.

Госдепартамент также сообщил, что второй раунд переговоров между США и Россией по стратегической стабильности может пройти в конце июля - начале августа в Вене, но Китай снова будет приглашен

ИСТОЧНИК KP.RU