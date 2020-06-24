США сообщили о готовности провести ядерные испытания

24 Июнь 2020 2020-06-24T21:50:55+03:00

В Вашингтоне утверждаю, что пока не видят в них необходимости

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Вашингтон готов провести ядерные испытания и оставляют за собой такое право, но на данный момент не видит в них необходимости. Об этом сообщил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли.

«Мне неизвестно о каких-либо причинах (для возобновления испытаний) на данный момент. Но я бы не стал исключать такую возможность, потому что зачем нам это делать», - заявил американский спецпредставитель.

Биллингсли вновь обвинил Россию в нарушении условий Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и назвал соглашение ущербным. По его словам, Москва якобы проводит ядерные испытания в нарушение своих обязательств по ДВЗЯИ.

«Нет, я не говорил об отзыве подписи по ДВЗЯИ. Я ясно дал понять, что сенат США отверг договор о запрещении испытаний, как целиком ущербный, и США не являются его частью», - добавил он.

Кроме того, политик сообщил, что второй раунд переговоров между Вашингтоном и Москвой по стратегической стабильности может пройти в конце июля - начале августа в Вене, но Китай снова будет приглашен

ИСТОЧНИК KP.RU